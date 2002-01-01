التصنيف الصديق للبيئة لاستثمارات الغاز والطاقة النووية في الاتحاد الأوروبي يتجاوز العقبة الأخيرة

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انقضى الموعد النهائي في منتصف الليل للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمنع خطط المفوضية الأوروبية لتصنيف بعض الاستثمارات في الغاز والطاقة النووية على أنها مستدامة.

ويعني هذا أنه اعتبارا من يناير 2023، سيتم تصنيف الاستثمارات في الغاز والطاقة النووية على أنها صديقة للمناخ على الرغم من الانتقادات واسعة النطاق من دعاة حماية البيئة.

ولمنع دخول نظام الاستثمار حيز التنفيذ، احتاجت 20 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي إلى توحيد قواها.

وانقضى الموعد النهائي بعد أن فشلت محاولة كبيرة في البرلمان الأوروبي لمنع التصنيف الأسبوع الماضي في تحقيق 353 صوتا ضروريا، حيث صوت 328 مشرعا فقط في الاتحاد الأوروبي ضده.

ويعد نظام التصنيف جزءا من دليل الاتحاد الأوروبي للتمويل المستدام، ويهدف إلى توجيه الاستثمارات الخاصة لمساعدة الاتحاد الأوروبي على تحقيق هدفه المناخي لعام 2050 المتمثل في "صافي صفر" انبعاثات للغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وشملت القطاعات السابقة المصنفة على أنها مستدامة طاقة الهيدروجين وطاقة الرياح والكهرباء المنتجة بالألواح الشمسية، من بين قطاعات أخرى.

وشهدت دفعة كبيرة من فرنسا وألمانيا قيام اللجنة بإدراج استثمارات الغاز والطاقة النووية في نظام التصنيف المستدام في ظروف معينة.

وتنظر ألمانيا إلى الغاز على أنه مصدر طاقة انتقالي نحو إنتاج الطاقة من خلال مصادر متجددة. وتريد فرنسا تصدير الطاقة النووية وتخطط للاعتماد على التكنولوجيا لخفض انبعاثات الكربون.

وأصرت اللجنة على أن التصنيف يتم على أساس انتقالي لكن دعاة حماية البيئة يتهمون النظام بتحويل التمويل الفوري بعيدا عن مصادر الطاقة المتجددة.

وأعلن وزيران من النمسا ولوكسمبورج عن خطط لمتابعة الإجراءات القانونية ضد نظام التصنيف.