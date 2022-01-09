وزير العمل بجنوب إفريقيا: أريد إضافة مليوني وظيفة جديدة قبل عام 2024

قال وزير العمل بجنوب إفريقيا، ثولاس نكيسي، إنه يريد إضافة مليوني وظيفة قبل الانتخابات المقبلة، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أحد أعلى معدلات البطالة في العالم.

ويتواجد بجنوب إفريقيا 12 مليون عاطل. وهذا يعني أن معدل البطالة وفقا للتعريف الأوسع، الذي يضم الأشخاص المتاحين للعمل ولكن لا يبحثون عن وظيفة، يبلغ 45.5%. ويشار إلى أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في جنوب إفريقيا عام 2024.

ويشار إلى أن مسودة الخطة الاقتصادية لعام 2012، التي ساهم الرئيس سيريل رامافوسا في وضعها، استهدفت أن يبلغ معدل البطالة 14% بحلول عام 2020. وقد تجاوز معدل البطالة في هذا العام 30%، ويبلغ حاليا 34.5%.

وقال نكسي في حوار في مكتب وكالة بلومبرج للأنباء في جوهانسبرج: "لا أدري ما إذا كان هذا الهدف قابل للتحقق أم لا".

وأضاف أن الحكومة تعمل على إقرار تعديلات في السياسة تعطي أولوية للمواطنين على الأجانب للحصول على وظيفة في حال تمتعوا بنفس المهارات.