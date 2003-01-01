أمريكا تثمن شراكة كندا وألمانيا في الدفاع عن أوكرانيا

ثمنت الولايات المتحدة شراكة كندا وألمانيا وتضامنهما في الدفاع عن أوكرانيا، في مواجهة عملية روسيا العسكرية ضد أوكرانيا.

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن "واشنطن تقدر كذلك العقوبات الكبيرة التي فرضتها أوتاوا وبرلين لمحاسبة الكرملين".

وجددت الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها، بحسب البيان، التزامهم بدعم أوكرانيا والتأكد من شعور الحكومة الروسية، بالآثار المركبة المترتبة على ما فرضوه من قيود اقتصادية وعقوبات صارمة.

وأفادت الخارجية الأمريكية في بيانها بأن واشنطن أكدت اتحادها مع حلفائها وشركائها في الالتزام بتعزيز أمن الطاقة الأوروبي وتقليل اعتمادهم الجماعي على الطاقة الروسية ومواصلة الضغط على الكرملين، معربة عن دعمها لقرار الحكومة الكندية بإعادة توربين الغاز الطبيعي إلى ألمانيا لاستخدامه في خط أنابيب نورد ستريم 1.