إصابة طالب بطلقة طائشة خلال زفة عروسين بالدقهلية

أصيب طالب بمحافظة الدقهلية، الإثنين، بطلقة طائشة خلال لهوه في قريته ميت النحال مركز ‏دكرنس، خلال زفة عروسين.

وأطلق أحد الأشخاص طلق ناري بشكل عشوائي؛ ما تسبب في إصابة ‏الطالب بالطلق الناري في الجبهة، وجرى نقله إلى مستشفى دكرنس العام، في حالة خطرة وجرى تحويله ‏إلى مستشفى المنصورة الدولي، لاستكمال العلاج.

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء ايهاب عطية، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة دكرنس من مستشفى دكرنس العام، بوصول طالب يدعي "إبراهيم محمد أحمد ‏درويش"، 15 عاما، مقيم بقرية ميت النحال دائرة المركز مصابا بطلق ناري في الجبهة وحالته خطيرة ‏

انتقلت مباحث مركز دكرنس إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة الطالب أثناء لهوه في مكان على أطراف ‏قريته، وجار سؤال أسرة الطالب عن سبب إصابته.

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وأكد شهود العيان الذين تجمعوا أمام مستشفى دكرنس العام، أن الشاب كان يلهو على أطراف قريته، ‏وتصادف مرور زفة عروسة أطلق منها شخص طلقا ناريا بشكل عشوائي تسبب في إصابة الطالب.

‏وجري استدعاء سيارة إسعاف ونقله إلى مستشفى دكرنس العام للعلاج، وقرر أطباء المستشفى نتقله إلى ‏مستشفى المنصورة الدولي لاستكمال العلاج.‏

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.‏