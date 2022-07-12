مطار هيثرو يطلب من شركات الطيران وقف بيع التذاكر لتخفيف حالة الاضطراب

فرض مطار هيثرو بلندن حدا أقصى لعدد الركاب اليومي، في رد فعل مثير من قبل أكثر مطارات المملكة المتحدة ازدحاما حيال فوضى واضطراب رحلات الطيران التي تسيطر على أوروبا، حيث تكافح طواقم شركات الطيران والطواقم الأرضية في ظل ارتفاع الطلب على السفر، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وسيضع المطار حدا أقصى للركاب المغادرين عند 100 ألف شخص حتى 11 سبتمبر، وطلب من شركات الطيران الإحجام عن بيع تذاكر صيفية.

وما زالت التوقعات الحالية بسفر 104 آلاف راكب يوميا في الصيف تقل عن معدل نحو 125 ألف راكب كانوا يغادرون المطار يوميا قبل جائحة كورونا.