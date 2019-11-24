ارتفاع الطلب على اليوان الصيني في روسيا

أظهرت بيانات البنك المركزي الروسي ارتفاع طلب المواطنين الروس على اليوان الصيني بشدة خلال الشهر الماضي، حيث يغيرون مكونات مدخراتهم بالتوسع في استخدام عملات الدول "الصديقة" لبلادهم مثل الصين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك المركزي الروسي القول، إن حصة اليوان من مشتريات المستثمرين الأفراد من العملات الأجنبية في روسيا بلغت خلال الشهر الماضي 13.9% في حين بلغت حصته من مبيعاتهم 5.5%.

كما ارتفع نصيب تعاملات اليوان مقابل الروبل الروسي من إجمالي تعاملات سوق الصرف الروسية خلال الشهر الماضي إلى 11% مقابل 6% خلال أبريل، وأقل من 1% في فبراير الماضي قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر ذلك الشهر.

في الوقت نفسه زاد المعروض من اليوان في سوق الصرف الروسية بفضل زيادة الصادرات والتي أدت إلى زيادة حصة اليوان من أرباح المصدرين.