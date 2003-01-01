اجتماع ليبي يبحث إعادة صياغة النصوص الخلافية الواردة بمشروع الدستور

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، بطرابلس، مع رئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي، سبل إعادة صياغة النصوص الخلافية الواردة بمشروع الدستور، بشكل توافقي، وتجنب العقبات والتحديات المتعلقة بالقضايا المطروحة.

ووفق وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم، جاء هذا اللقاء ضمن سلسلة المشاورات التي يجريها النائب اللافي، في إطار المهمة التي يتطلع المجلس الرئاسي إلى إنجازها، لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة.

وكان النائب بالمجلس الرئاسي، بدأ مشاوراته الرسمية أمس الاثنين، بلقاء رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ضمن مساعي المجلس لعرض تفاصيل المبادرة ومعالجة النقاط الخلافية، تمهيداً لطرحها للنقاش مع باقي الأطراف المعنية.