مدفيديف يقترح إنشاء عملة جديدة لدول بريكس: أفضل حماية ضد تعفن اليورو

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن أفضل حماية "ضد تعفن اليورو" هي الانتقال إلى طرق دفع جديدة، بما في ذلك استخدام العملات الوطنية، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وأضاف أنه في المستقبل يمكن إنشاء عملة جديدة لمجموعة "بريكس"، ونشر على قناته الخاصة في "تلجرام" قائلا: "إن أفضل حماية ضد تعفن اليورو هي الانتقال إلى طرق دفع جديدة في التجارة مع شركائنا الموثوق بهم، بما في ذلك استخدام العملات الوطنية كالروبل الروسي، واليوان الصيني، والروبية الهندية، وما إلى ذلك. في المستقبل، من الممكن أيضا إنشاء عملة جديدة لدول بريكس. من الواضح أن العالم الحديث لا يكفي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني".

وتابع أن القدرة المالية لأوروبا لا تهم روسيا كثيرا.

وأشار إلى "أننا بحاجة للتعامل مع تكيف اقتصادنا مع الظروف الجديدة والصعبة للغاية. وحل المشاكل في الصناعة، بما في ذلك ضمان السيادة التكنولوجية. ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به هنا".