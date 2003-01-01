الصحة العالمية: وباء كورونا لا يزال يحصد المزيد من الأرواح في العالم

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم عن القلق إزاء استمرار زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مختلف المناطق حول العالم، مشيرا إلى موافقته على التوصية التي قدمتها لجنة الطوارئ الصحية التي انعقدت قبل يومين وأكدت أن وباء كورونا لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية تستدعى اهتماما دوليا.

وقال تادروس، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء بجنيف، "إن متحورات (بى إيه 4) و(بى إيه 5) لاتزال تؤدى إلى إصابات ووفيات حول العالم"، موضحا أن الأسباب وراء التصور لدى الجمهور بأن الوباء قد انتهى هي انخفاض عدد الاختبارات التي تجرى، وكذلك التشخيصات وعمليات نشر اللقاحات بفعالية.

وشدد على أهمية بناء ثقة المجتمع في التدابير الصحية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مثل استمرار ارتداء الكمامة، وكذا الحرص على التهوية في الأماكن والابتعاد عن التجمعات المكتظة، وكرر الدعوة إلى الأنصاف في توزيع اللقاحات على البلدان المحتاجة حول العالم.

وناشد الحكومات تكييف إجراءاتها في مقاومة الفيروس، بما يتماشى مع الأوضاع الحالية، مشددًا على أهمية الحرص على تلقيح الفئات الضعيفة من كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة، وكذلك العاملين الصحيين.