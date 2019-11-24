أكدت فرنسا و8 دول أوروبية اليوم الثلاثاء، استمرار تعاونها مع منظمات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك رغم قرار إسرائيل تصنيف 6 منظمات على أنها منظمات إرهابية.

وذكر بيان مشترك صادر عن المتحدثين باسم وزارات الخارجية في كل من فرنسا وألمانيا وبلجيكا والدنمارك وإسبانيا وايرلندا وإيطاليا وهولندا والسويد أن إسرائيل صنفت في 22 أكتوبر 2021، ست منظمات مدنية فلسطينية على أنها منظمات إرهابية.

وأضاف البيان: يجب دائما التعامل بجدية مع الاتهامات المتعلقة بالإرهاب أو الصلات بجماعات إرهابية، مؤكدا على ضرورة دراسة هذه الاتهامات بعناية وبشكل شامل.

وتابع البيان أن إسرائيل لم تقدم معلومات جوهرية من شأنها أن تشجع على إعادة النظر في الموقف المتعلق بهذه المنظمات الفلسطينية غير الحكومية بعد القرار الإسرائيلي تصنيفها على أنها "منظمات إرهابية"، منوها أنه إذا تم توفير عناصر لدعم هذه الاتهامات، سيتم التصرف وفقا لهذا النتيجة.

وشدد البيان: في غياب هذه العناصر، سنواصل تعاوننا مع المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسنواصل تقديم دعمنا الراسخ لها، مؤكدا على ضرورة وجود مجتمع مدني حر ونشط لتعزيز القيم الديمقراطية وتنفيذ حل الدولتين.