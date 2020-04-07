بايدن: مجموعة السبع ملتزمة حتى النهاية بدعمها طويل الأمد لأوكرانيا

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاتفاق الأمني لمجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى بأنه إشارة قوية على الدعم الدولي لأوكرانيا، وجدد التأكيد على دعم المجموعة طويل الأمد لكييف.

وقال الرئيس الأمريكي: "أعتقد أنه بيان قوي، بيان قوي عن التزامنا تجاه أوكرانيا، فيما تدافع عن حريتها اليوم، وتعيد بناء المستقبل. سنكون بجانبها طالما تطلب الأمر".

وصرح بايدن، في خضم البيان المشترك لمجموعة السبع في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في فيلنيوس، بأن مجموعة السبع بدأت التفاوض على التزامات أمنية ثنائية طويلة الأمد مع أوكرانيا. كما ذكر أن أي دولة أخرى يمكن أن تنضم لهذا الجهد.

وأشاد بايدن بدور اليابان في دعم أوكرانيا، وقال مخاطبا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: "أعتقد أن هناك أشخاص قلائل للغاية في أوروبا والولايات المتحدة كانوا يعتقدون أن هذا الرجل سينهض ويساعد أوكرانيا ويدعمها".

وتتولى اليابان حاليا رئاسة مجموعة السبع، وتعهدت بتزويد أوكرانيا بأنظمة رصد الطائرات المسيرة.