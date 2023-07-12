محافظة الإسكندرية: حملات تفتيشية على الشواطئ بأحياء المنتزه وشرق ووسط

وجه محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات والرقابة على المحال العامة؛ للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الإدارة العامة للسياحة، أنه تم تنفيذ عدة حملات خلال اليومين الماضيين بنطاق الأحياء "منتزه أول، منتزه ثان، شرق، وسط".

وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير مخالفات على 29 منشأة، وتنوعت المخالفات ما بين وجود قائمة أسعار منتهية، ولم يتم تجديدها، أو منشأة غير ملتزمة باعتماد قائمة الأسعار، أو بيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة، أو عدم استلام القائمة للإعلان عنها، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، خلال صفحتها الرسمية، أن الإدارة على أتم الاستعداد لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين.