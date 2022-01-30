أعلنت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية إل.جي إلكترونيكس استهدافها الوصول بمبيعاتها السنوية إلى 100 تريليون وون (49ر77 مليار دولار) بحلول 2030.

وفي كلمة له اليوم الأربعاء، عرض ويليام شو الرئيس التنفيذي للشركة رؤية شجاعة للبناء على ثلاثة محركات للنمو وهي استمرار نشاط الخدمات القائم على منصة جديدة من خلال محفظة أعمال متقدمة وتسريع نشاط خدمة الشركات واستكشاف مجالات عمل جديدة مثل شحن السيارات الكهربائية والأجهزة الصحية الرقمية.

وحدد الرئيس التنفيذي مجالات الكهربة والرقمنة والخدمات كنقاط توسع أساسية ستركز عليها إل.جي لتحقيق هدف النمو السريع على المدى المتوسط والطويل.

وتعتزم الشركة استثمار أكثر من 50 تريليون وون بحلول 2030 لتحقيق أهداف النمو، بما في ذلك استثمار أكثر من 25 تريليون وون في مجال الأبحاث والتطوير، وتسهيل استثمار أكثر من 17 تريليون وون وضخ استثمارات استراتيجية بقيمة 7 تريليونات وون.