 فقدان امرأة وأضرار مادية بسبب الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فقدان امرأة وأضرار مادية بسبب الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 12:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 12:55 ص

اعتبرت امرأة في عداد المفقودين بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على العديد من المناطق في كوريا الجنوبية ، ومن بينها العاصمة سول ومدينة بوسان الساحلية جنوب شرق البلاد، الثلاثاء وتسببت كذلك في أضرار مادية، وفقا لما أعلنته الحكومة.

وأفادت السلطات بأن المرأة /68 عاما/ فقدت في بوسان /320 كم جنوب شرق سول/، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

ويقوم رجال الإنقاذ بالبحث عن المرأة المفقودة بينما تجرى تحقيقات للوقوف على السبب الدقيق وراء اختفائها.

وتلقت السلطات تقارير عن تساقط أشجار ومنازل وفيضان أنهار وأضرار أخرى مرتبطة بالأمطار الغزيرة في مختلف أنحاء البلاد.

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