 الرئيس البولندي: لم يتم القيام بما يكفي بشأن ضم الناتو لأوكرانيا - بوابة الشروق
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الرئيس البولندي: لم يتم القيام بما يكفي بشأن ضم الناتو لأوكرانيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 7:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 7:38 م

انتقد الرئيس البولندي أندريه دودا، القرارات التي تم اتخاذها في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن مستقبل عضوية أوكرانيا في الحلف، واصفا إياها بغير الكافية.

وقال اليوم على هامش قمة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس "في رأيي، هذا ليس كافيا على الإطلاق".

وأضاف: "أتمنى أن تصبح أوكرانيا عضوا كاملا في الناتو خلال الأعوام القليلة المقبلة".

وذكر دودا، أن المسار بالنسبة لأوكرانيا كان "واضحا" بعد القرارات التي اتخذتها الدول الـ31 الأعضاء في الناتو خلال القمة.

ويذكر أن اقتراح موعد محدد لانضمام أوكرانيا ليس ممكنا لحين انتهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال دودا "بشأن الجدول الزمني، مناقشة العضوية الكاملة لأوكرانيا أمر صعب للغاية ومستحيل عمليا، في ظل حاجتنا للوحدة داخل الناتو لاتخاذ هذا القرار".

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