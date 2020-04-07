الشاعر شعبان يوسف: الثقافة منتج أساسي ودافع لتكوين الهوية الوطنية في مصر

قال الشاعر والمؤرخ شعبان يوسف، إنّ الثقافة منتج أساسي، مشيرًا إلى أنها «دافع لتكوين الهوية الوطنية والقومية في الوقت ذاته».

وأضاف يوسف خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران مقدمة برنامج «الحوار الوطني»، على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء: «في مصر نتنفس ثقافة، والثقافة منتج أيضا بحيث يكون متداولا بين الناس، مثل السينما والمسرح والشعر والرواية وكل الفنون ذات الصلة بالقراءة».

وأكمل: «في مصر، إحنا شاطرين في إنتاج الثقافة.. ففي ستينيات القرن الماضي، كنا نشاهد السينما الوطنية في الشارع والأحياء، ولم تكن هناك دور عرض سينمائي مثلما هو الحال في هذه الأيام».

وتحدث الشاعر والمؤرخ عن ذكريات طفولته مع السينما، حيث كان يشاهدها مع جيرانه في الشوارع والأحياء، مؤكدًا أن الفن يؤدي دورا مهما جدا في تغذية المجتمع.

واستطرد: «أتذكر المعلم حنا وهو صاحب الفرن، وكنا نجلس على الأرض وكانت هناك ماكينة ندور، وعبر جدار عمارة كنا نشاهد الأفلام، فقد شاهدنا أفلام إحسان عبدالقدوس ويوسف السباعي وهو ما أدى إلى تكوين أجيال متعددة، فالفن يؤدي دورا مهما جدا في تغذية المجتمع».