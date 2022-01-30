تقارير: وزير الخارجية الأوكراني يزور باكستان هذا الأسبوع

ذكرت تقارير اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا سوف يزور باكستان هذا الأسبوع.

ونقلت صحيفة ذا نيوز انترناشونال الباكستانية عن مصادر القول، إنه من المرجح أن يزور كوليبا باكستان خلال الثلاثة أيام المقبلة، حيث سوف يلتقى بنظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زارداري. ومن المقرر أن يناقش المسؤولان أزمة الغذاء في أوكرانيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية.

من ناحية أخرى، قال مسئولون حكوميون إن باكستان تريد إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية والتوصل لحل سلمي للصراع.

يشار إلى أن باكستان تبنت موقفا محاديا بشأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، حيث أعربت عن مخاوفها بشأن وقوع أزمة إنسانية في أوكرانيا، ولكنها لم تدن روسيا علنيا.