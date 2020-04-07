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أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك كشف الحضور من أعضاء مجلس الإدارة والدعوات الخاصة، التي ستتواجد في المقصورة الرئيسية والأمامية لاستاد القاهرة خلال مباراة القمة أمام الأهلي.

ويتقابل الأهلي والزمالك مساء الخميس على ملعب استاد القاهرة في الأسبوع الـ 33 من الدوري.

ورغم صدور حكم قضائي بعزله من منصبه إلا أن مجلس الزمالك أرسل لرابطة الأندية كشف الحضور وتضمن في مقدمته اسم مرتضى منصور بصفته الرئيس.

مصدر بالزمالك أخبر الشروق بأن الكشف الذي تم إرساله هو كشف مُعتمد منذ بداية الموسم ولا يشترط حضور كل الأسماء الموجودة، لكنه إجراء روتيني معتاد.

وكان الأهلي قد حسم لقب الدوري لصالحه قبل يومين مستفيداً من فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز المنافس الأقرب.