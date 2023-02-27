نجح تلسكوب جيمس ويب الفضائي -الذي تشغله وكالة ناسا الأمريكية للفضاء- في رصد أول عملية ولادة نجوم، والتي مرت بها الشمس منذ مليارات السنين؛ لتصبح تلك الصورة السابقة من نوعها، احتفالا مناسبا لمرور سنة على أول صورة للتلسكوب الأمريكي.

ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن وكالة ناسا، أن التلسكوب رصد ولادة ٥٠ نجما بنفس حجم الشمس، وذلك على بعد ٣٩٠ سنة ضوئية من كوكب الأرض.

وتحوي الصورة سحابة ضخمة من أدخنة الهيدروجين والغبار، كما تظهر علامات حول بعض النجوم تدل على بدء تشكل الكواكب من حولها.

وتمت عملية الولادة النجمية المذكورة في تجمع رو إيوفيكي، أقرب تجمع لنجوم ناشئة من المجموعة الشمسية.

يذكر أن النجوم تنشأ عن اجتماع سحب ضخمة من غاز الهيدروجين والغبار في الفضاء، وهي المكونات الأساسية للنجم.

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NASA celebrates Webb telescope anniversary with close-up of stellar...

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