السد القطري يستعين بالمدرب البرتغالي ميجيل بعد رحيل الإسباني ليلو

أعلن الإسباني خوانما ليلو مدرب السد القطري، عدم استمراره مع الفريق في الموسم المقبل 2023-2024، رغم أن عقده لايزال ممتدا مع النادي.

وذكر السد في بيان رسمي : "وافقت إدارة السد على طلب مدرب الفريق خوانما ليلو على عدم استكمال مهمته مع النادي بسبب ظروفه الشخصية الطارئة".

وأضاف: "إدارة النادي عقدت عدة اجتماعات سابقة مع المدرب لمحاولة المساعدة في حل تلك الظروف ولكن في النهاية رأت الإدارة ان قبول طلب المدرب هو الحل الأمثل".

وأعلن السد رسميا تعيين المدرب البرتغالي برونو ميجيل مدرباً للفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وسيباشر المدرب البرتغالي مهامه مع الفريق الأول اعتبارا من اليوم الاربعاء بمعسكر الفريق بالنمسا استعداداً للموسم القادم. وعقد ليلو اجتماعا مع اللاعبين وضح لهم من خلاله حيثيات ظروفه الخاصة. و

وجهت إدارة السد الشكر للمدرب الإسباني على الفترة التي قضاها مع الفريق وتمنت له التوفيق في حياته وأن يتجاوز ظروفه في أقرب وقت.