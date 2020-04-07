تراجع الدولار بعد إعلان انخفاض معدل التضخم في أمريكا

تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية في تعاملات نيويورك، اليوم الأربعاء، بعد تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي بأكثر من التوقعات، الأمر الذي يزيد الآمال في إنهاء دورة زيادة أسعار الفائدة الأمريكية في وقت قريب.

وذكر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال يونيو الماضي بنسبة 3% سنويا، مقابل 1ر3% في مايو الماضي وبنسبة 2ر0% شهريا، مقابل 3ر0% في الشهر السابق.

وأضاف أن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا 2ر0% شهريا، مقابل 3ر0% في مايو الماضي، و8ر4% سنويا وهو أقل مستوى له منذ أواخر 2021 مقابل 5% في الشهر السابق، لكنه مازال أعلى من المعدل المستهدف لمجلس الاحتياط وهو 2% سنويا.

وتراجع مؤشر سعر الدولار أمام العملات الرئيسية إلى 58ر100 نقطة وهو أقل مستوى له منذ عام.

وانخفضت قيمة العملة الأمريكية أمام نظيرتها الأوروبية إلى 11ر1 دولار لكل يورو، مقابل 1008ر1 دولار أمس وأمام الجنيه الإسترليني إلى 2995ر1 دولار، مقابل 2931ر1 دولار أمس.

كما تراجعت العملة الخضراء أمام الدولار أمام الين الياباني إلى 58ر138 ين وهو أقل مستوى له منذ 6 أسابيع، في حين تراجع أمام الدولار الكندي إلى 3149ر1 دولار كندي وهو أقل مستوى له منذ أسبوعين.