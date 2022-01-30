منظمة مناهضة للعنصرية في اليونان تسجل ارتفاعا في جرائم الكراهية

سجلت "الحركة المتحدة ضد العنصرية والتهديد الفاشي" وهي واحدة من المنظمات الأكثر نشاطا في زيادة الوعي بشأن جرائم الكراهية في اليونان، ارتفاعا فيما يبدو أنها هجمات، ذات دوافع عرقية ضد العمال المهاجرين.



وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الأول الاثنين، أشارت الحركة إلى أن الظاهرة يبدو أنها أكثر حدة في جزء من أثينا، حيث يوجد عدد كبير من السكان المهاجرين، بينما أشارت أيضا إلى أن الارتفاع في الهجمات، ذات الدوافع العنصرية، ربما له صلة بانتخاب حزب يميني متطرف، مدعوم من أحد الكوادر البارزة، لجماعة "جولدن داون" للنازيين الجدد المنحلة الآن، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأربعاء.



وأشارت المجموعة إلى أن حادثين وقعا مؤخرا في منطقتي "سيبوليا" و"بيرستري".



ففي الحادث الأول تعرض عامل مهاجر، في مصنع لاعتداء لفظي وجسدي، أثناء تسوقه لشراء بقالة في التاسع من يوليو الحالي.



وكان المهاجم المزعوم يرتدي قميصا أسود ، بفتحة ضيقة- وهو مظهر تفضله "فرق الهجوم" في مجموعة "جولدن داون". وأصيب الضحية، الذي يدعى فياض أحمد برضوض وجرح فوق عينه، استدعى غرزا جراحية.



وأضافت المنظمة أن الحادث الثاني وقع الشهر الماضي في محطة للغاز في ضاحية، بيرستري بغرب أثينا، عندما عاتب موظف باكستاني أحد العملاء على قيادته السيارة بسرعة كبيرة. ويزعم أن المهاجم صرخ قائلا "أنت باكستاني ملعون، سوف أقتلك".