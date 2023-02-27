تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



شهدت موانئ الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار الـ24 ساعة الماضية تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و646 شاحنة و580 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 11 سفينة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3200 راكب.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في تصريح اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 9000 طن بضائع، ز 365 شاحنة، و548 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع و281 شاحنة و32 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهم "أمل، القاهرة، بوسيدون إكسبريس"، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين القاهرة والحرية 2.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1250 طن بضائع، و145 شاحنة من خلال وصول وسفر السفينتين سينا وآيلة.

كما يستعد ميناء السويس لاستقبال السفينة sea wave1، وعلى متنها 415 سيارة بوزن 830 طن قادمة من جدة، والسفينة لوتس وعلى متنها 5500 طن ردة قادمة من عدن.