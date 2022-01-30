كوريا الجنوبية والإمارات تجريان محادثات دفاعية في أبوظبي

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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء أن نائب وزير الدفاع شين بوم-تشول أجرى محادثات على مستوى نائب وزير الدفاع مع وكيل وزارة الدفاع الإماراتي مطر سالم الظاهري في أبوظبي الثلاثاء لمناقشة التعاون الثنائي في صناعة الأسلحة وغيرها من المجالات ذات الصلة بالأمن.

وعرض شين خلال المحادثات مزايا أنظمة الأسلحة المختلفة التي يديرها الجيش الكوري الجنوبي حيث تسعى سول لتوسيع صادراتها الدفاعية إلى الإمارات، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

وقال إن الدفاع يعد إحدى الركائز الرئيسية في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، معبرا عن أمله في تعميق التعاون القائم وتطوير التعاون الدفاعي متبادل المنفعة من خلال اكتشاف مجالات تعاونية جديدة.

من جهته قال المسؤول الإماراتي إن بلاده تدعم بنشاط جهود الحكومة الكورية الجنوبية والمجتمع الدولي للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، واقترح تعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع وصناعة الأسلحة في المستقبل.

وأفادت الوزارة بأن الجانبين اتفقا على توسيع التعاون الثنائي ليشمل مجالات ذات اهتمام مشترك مثل الأمن السيبراني والفضاء مع تقييم الجهود المختلفة الجارية للتعاون الدفاعي بما في ذلك التعليم العسكري والتدريبات المشتركة والتعاون العسكري.