وزير الطاقة الأردني: 29% من الكهرباء في البلاد مصدرها الطاقة المتجددة



أكّد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، اليوم الأربعاء، أن الأردن بفضل السياسات التي تبنتها الحكومات السابقة، تمكن من تطوير قطاع الطاقة المتجددة بشكل كبير.

ونقلت قناة "المملكة" عن الخرابشة قوله ، خلال انطلاق منتدى الأعمال الأردني الياباني بعنوان "الشراكات الاستراتيجية: بناء النجاح معًا"، إن الأردن يحتل المركز الأول بين الدول العربية في مؤشر الطاقة المستقبلية العربي من حيث نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء، إذ تأتي 29% من الكهرباء في الأردن من مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضح أن الأردن يتطلع للحفاظ على زعامته في تطوير الطاقة المتجددة في المنطقة، والعمل على تطوير "الوقود الأخضر للمستقبل"، الهيدروجين الأخضر.

وأعلن الخرابشة أن الأردن وضع استراتيجيته المبدئية للهيدروجين الأخضر، بغية تعزيز دور الأردن كمركز إقليمي للهيدروجين الأخضر.

وقال: "نحن نركز على هذه المجالات واعتقد أن لدينا كل ما هو ضروري ليصبح الأردن مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء، ليس فقط داخل المنطقة ولكن أيضًا لأجزاء أخرى من العالم".

وكشف الخرابشة عن خطط لتعزيز قطاع التعدين في الأردن، مع التركيز بشكل خاص على المعادن الحرجة اللازمة لأجهزة الطاقة المتجددة، مثل الأرض النادرة والليثيوم والذهب وغيرها من المعادن الحرجة.

وقدم المشاركون في مؤتمر حول الطاقة النظيفة والمعادن الحرجة تقريرًا عن المورد المعدني الغني في الأردن، وكيف يمكن استخدامه في القطاعات التكنولوجية المتقدمة وصناعة الطاقة النظيفة.