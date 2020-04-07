أعلنت النائب العام الاستئنافي في لبنان القاضية غادة عون، إحالة الموقوفين في قضية الاعتداء على أطفال في دار للحضانة إلى قاضي التحقيق، بعد أن وُجِّه للمتهمة جيني حلو، جناية الشروع في القتل.



وقالت القاضية غادة عون في قرارها، إن محاولة إطعام الطفلة بالقوة، وهي نائمة والضغط على فمها كان يمكن أن يؤدي إلى اختناقها أو حتى موتها، وفق إعلام محلي.



وأضافت أن هذا التصرف محاولة قتل، لذلك ادعت على موظفة الحضانة استنادا إلى المادة 554 من قوانين العقوبات المتعلقة بالضرب والعنف والأذى.



كما جرى الادعاء على مالكة الحضانة، إذ اعتبرتها القاضية مشاركة في تلك "الجريمة"، لأنها لم تقم بأي رد فعل لردع تلك التصرف.



وأثار مقطع فيديو لتعنيف طفل داخل دار حضانة في لبنان، سخطًا واسعًا في البلاد، ما دفع السلطات للتحرك، حيث أظهر مربية في الحضانة وهي تعتدي على أحد الأطفال على فمه، وحشر الطعام بفمه لكي يأكل.





الفيديو من حساب:

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط التالي: pic.twitter.com/D3ygJXDnwP متداول: تعنيف أطفال في حضانة يهزّ المجتمع اللبناني #لبنان الفيديو من حساب: @jo__A__ للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط التالي: https://t.co/BZKnGaQ1X5

— NosKhabar Arabia (@NosKhabar1) July 11, 2023



وتحركت السلطات اللبنانية على الفور، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، إغلاق الحضانة بالشمع الأحمر إثر توافر معطيات مؤكدة أظهرها التحقيق السريع في قضية تعنيف الأطفال.



ودعت القضاء اللبناني إلى إنزال أقصى الإجراءات العقابية بحق المرتكبين، وقالت إن الإغلاق لا يكفي، ويجب أن يكون العقاب عبرة لمن اعتبر.