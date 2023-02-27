الأمم المتحدة تحث روسيا على احترام القانون الإنساني في أوكرانيا

حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، روسيا، اليوم الأربعاء، على احترام القانون الإنساني بعد أن شرح بإيجاز الأدلة التي نُشرت في تقرير قبل أسبوعين على الاعتقال التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي ضد المدنيين في أوكرانيا.

ووثقت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا الاعتقال التعسفي لأكثر من 900 مدني بين بدء الغزو الروسي في 24 فبراير 2022، و23 مايو من العام الحالي، وعمليات إعدام 77 منهم دون محاكمة، وفقا لوكالة رويترز.

وقال تورك للمجلس "أكثر من 90% من المحتجزين لدى الاتحاد الروسي الذين تمّكنا من مقابلتهم قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي في بعض الحالات، من أفراد الأمن الروس".

ويمثل مجلس حقوق الإنسان الجهة الوحيدة التي تجتمع فيها الحكومات لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وأضاف تورك "هذه النتائج صادمة. إنها مدعاة لأن يتخذ الاتحاد الروسي إجراءات فعلية لإصدار توجيهات للجنود وضمان التزامهم بحقوق الإنسان والقانون الإنساني".

ولم يصدر تعليق فوري من البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، لكن روسيا تنفي ارتكاب فظائع واستهداف المدنيين عمدا.

وأفاد التقرير أن أوكرانيا منحت محققي الأمم المتحدة حق الوصول الكامل باستثناء حادثة واحدة، في حين لم تسمح روسيا بأي وصول إلى المعتقلين على الرغم من الطلبات المتكررة.

وقال تورك إن مكتبه سجل أيضا بعض الانتهاكات التي ارتكبتها أوكرانيا.