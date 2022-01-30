القوات الجوية الأوكرانية تسقط طائرات درون روسية فوق كييف

قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأربعاء، إنها تمكنت من صد هجمات جوية روسية فوق كييف خلال الليل، حيث أسقطت 11 من بين 15 طائرة درون أطلقتها روسيا.



وأوضحت القوات الجوية عبر تطبيق تليجرام أن الجيش الروسي هاجم أوكرانيا بطائرات درون من طراز شاهد إيرانية الصنع من ناحية شمال-شرق. ولم ترد في البداية معلومات بشأن أي خسائر بشرية أو مادية.



وتواجه أوكرانيا الغزو الروسي منذ أكثر من 16 شهرا بمساعدة الغرب، ويتضمن ذلك أنظمة دفاع جوي متقدمة.



وتستخدم موسكو منذ أشهر طائرات درون من طراز شاهد الإيرانية الصنع للهجوم على أوكرانيا.