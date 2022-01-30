وزير الدفاع الروسي: بوتين يتابع تطورات الوضع بأوكرانيا خلال جلستين يوميا

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن الرئيس فلاديمير بوتين يخصص جلستين يوميا للاستماع إلى قيادة قوات المجموعة المشتركة والقادة العسكريين المستقلين والضباط لمعرفة تطورات الوضع في أوكرانيا.

وأضاف الوزير الروسي -في تصريح إعلامي اليوم الثلاثاء- "أود أن أؤكد أنه بالرغم من أعباء العمل، التي تقع على عاتق القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس فلاديمير بوتين، إلا أنه لا يتوانى عن الإصغاء إلى قيادة المجموعة المشتركة حول سير العمليات القتالية على المحاور في أوكرانيا، فضلا عن الإصغاء إلى القادة العسكريين المستقلين والضباط، الذين يزودونه بتقارير يومية ومفصلة عن الوضع في الجبهات".

وتابع "جميع القادة الروس بمختلف المستويات يدركون ويشعرون بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم ويؤدون مهامهم بشرف".