كوسوفو تعلن عن خططها لتقليل التواجد الشرطي في شمال كوسوفو

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أعلنت كوسوفو عن خططها لتقليل التواجد الشرطي في "شمال كوسوفو"، وهي منطقة يقطنها الصرب العرقيين بشكل حصري تقريبا.

وقالت حكومة كوسوفو مساء أمس الثلاثاء، إن الإجراء يهدف إلى تخفيف التوترات، ويأتي كنتيجة للمحادثات بين وسيط الاتحاد الأوروبي ميروسلاف لاجاك، ونائب رئيس وزراء كوسوفو بسنيك بيسليمي في براتيسلافا في مطلع الأسبوع.

جدير بالذكر، أن التوترات التي تشهدها المنطقة، الواقعة بالقرب من الحدود مع صربيا، كانت شديدة للغاية خلال الأسابيع الأخيرة.

ويشكل الألبان غالبية سكان كوسوفو ويسيطرون على باقي أنحاء الدولة التي استقلت في عام 2008.

ومازالت صربيا، التي تحررت كوسوفو من حكمها في عام 1999 بمساعدة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، لا تعترف بالمنطقة السابقة بوصفها دولة مستقلة.

وكان الصرب العرقيون في شمال كوسوفو، قد قاطعوا انتخابات رئاسة البلدية في أبريل الماضي.

وفاز المرشحون من الألبان العرقيون بمناصب في 4 بلديات، بعد الحصول على نسب تصويت منخفضة للغاية.