لماذا يشارك الأطفال في تحديات مميتة على تيك توك؟

"فبدلا من الانخراط في سلوكيات خطرة وهم محاطون بأصدقائهم، الذين ربما يتدخلون أو ينشدون المساعدة إذا تم تجاوز الحدود، فإن تحديات وسائل التواصل الاجتماعي تتم في عزلة بغرض عرض فيديو مسجل في وقت لاحق".

كما أن هناك عاملا بيولوجيا مهما يجب أخذه بعين الاعتبار. منطقة الدماغ المسؤولة عن التفكير العقلاني والقدرة على تقييم المخاطر – أو ما يعرف بقشرة الفص الجبهي – لا تبلغ كامل نموها إلا عندما يصل الأشخاص إلى منتصف العشرينات من العمر.

يعني هذا أن الأطفال والمراهقين "ربما لا تكون لديهم بعد القدرة على فهم الأسباب والنتائج"، وربما يجدون صعوبة في التحكم في اندفاعاتهم. وربما كان ذلك "أكثر شيء مخيف بالنسبة للآباء"، على حد قول راتليدج.

أسر تقاضي تيك توك

بعض الأسر أقامت دعاوى قضائية ضد تيك توك، زاعمة أن لوغاريتمات التطبيق مسؤولة عن وفاة أطفالهم الذين شاركوا في تحديات خطرة.

يقول ماثيو برغمان من المركز القانوني لضحايا وسائل التواصل الاجتماعي (Social Media Victims Law Center): "عندما يتعلق الأمر بحياة الأطفال، فإن الواحد في المليون [الذي يلقى حتفه] يعتبر عددا أكبر مما ينبغي".

تمثل شركة برغمان ست أسر في الولايات المتحدة فقد خمس منهم أطفالهم. يشمل هؤلاء والدي الطفلة أرياني جايلين أرويو البالغة من العمر تسع سنوات، والتي توفيت في فبراير/شباط عام 2021 بعد أن حاولت خنق نفسها.

يزعم والدا أرياني أنها شاركت في تحد شاهدته ضمن صفحة For You التي تحتوي على مقاطع فيديو يرشحها تيك توك للمشترك. ويقول برغمان إن الطفلة لم تبحث عن ذلك المحتوى، بل إن المحتوى هو الذي وجدها لأن المقاطع التي تظهر على الصفحة توضع هناك تلقائيا بواسطة لوغاريتمات المنصة.

ومن ثم، فإنه على الرغم من أن تيك توك لم يصنع ذلك المحتوى، فإنه "وفر الوسيلة التي يمكن من خلالها تعزيزه ونشره"، أو بعبارة أخرى جعله ينتشر بسرعة كبيرة وعلى نطاق واسع على الإنترنت.

حتى الآن، كانت هناك محاولات عديدة لتحميل شركات التواصل الاجتماعي المسؤولية ومحاسبتها، لكن جميعها باء بالفشل. في أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، رفضت محكمة أمريكية دعوى قضائية تتهم تيك توك بالمسؤولية عن وفاة الطفلة نايلة أندرسون التي كانت تبلغ من العمر 10 سنوات.

فقد حكم قاض فيدرالي بولاية بنسيلفانيا الأمريكية بأن المادة 230 من قانون آداب الاتصالات تحمي تيك توك. فالمادة بشكل عام تمنح وسائل النشر الحصانة من المسؤولية القانونية عندما يكون المحتوى من إنتاج المستخدمين. لكن برغمان وشركته يرغبان في الطعن في ذلك.

يقول برغمان: "كل الشركات الأخرى في المملكة المتحدة والولايات المتحدة تتحمل قدرا مقبولا من واجب الرعاية، وليس الرعاية الكاملة. نحن لا نقول إن تيك توك مسؤول مئة في المئة عن سلامة كل طفل. لا نقول إن الآباء لا يتحملون أي مسؤولية – بل العكس صحيح".

ويضيف: "إننا ببساطة نقول إن تيك توك وكل شركة أخرى من شركات التواصل الاجتماعي يجب أن تكون ملزمة بتحمل نفس واجب الرعاية الذي نتحمله نحن جميعا في حياتنا العادية".

ماذا قالت منصة تيك توك؟

يرغب برغمان في أن تفعل منصة تيك توك المزيد من أجل رصد أي محتوى يمثل خطورة وإزالته، وكذلك تعديل لوغاريتماتها حتى لا يكون الأطفال "مستهدفين" بهذا المحتوى الخطر.

وصرح متحدث باسم تيك توك لـ بي بي سي قائلا: "نحن نحظر تماما السلوك الخطر عبر تيك توك، ونستثمر بشكل كبير من أجل منعه على منصتنا – بما في ذلك من خلال إزالة بعض المحتويات، وإعادة توجيه البحث الذي يجرى على المنصة، وإضافة شارات تحذيرية، وبناء موارد من خلال شراكات مع الخبراء".

يقول موقع الشركة على الإنترنت إن لديها 40 ألف مراقب محتوى يعملون على مدار الساعة، وإنه في مارس/آذار الماضي، حدثت الشركة إرشادات استخدامها "لمواجهة المخاطر الناشئة والأضرار المحتملة التي ربما تنتج عن سلوكيات جديدة".