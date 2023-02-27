زيلينسكي يطمئن المعترضين: لن نستخدم القنابل العنقودية إلا في المواقع العسكرية

شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على أن كييف لن تستخدم القنابل العنقودية التي حصلت عليها من الولايات المتحدة إلا في المواقع العسكرية، موضحا أيضا أن بلاده في طريقها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وصرح زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي رفقة الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج، الأربعاء: «أشكر الرئيس بايدن على دعمه لأوكرانيا ومدها بالقنابل العنقودية رغم معارضة بعض أعضاء الكونجرس.. لن نستخدم القنابل العنقودية إلا في المواقع العسكرية».

وتطرق إلى مسألة انضمام بلاده إلى الناتو، وقال إن الحلف يحتاج أوكرانيا مثلما تحتاجه، وأن عدم تلقي أوكرانيا دعوة للانضمام للناتو أمر تقني لا يجب التوقف عنده.

وأشاد زيلينسكي بقمة قادة حلف الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قائلا إن نتائجها جيدة، وأن عضوية الناتو ستصبح متاحة عندما تصبح أراضينا آمنة، مؤكدا أن بلاده في طريقها إلى العضوية في حلف الناتو.

أما الأمين العام لحلف الناتو، ستولتنبرج، فقال إنه سيتم إنشاء هيئة سياسية مشتركة مع أوكرانيا تقربها نحو العضوية"، وأكّد أنه لا يمكن لروسيا أن تقرر أي دولة يمكنها الانضمام للناتو وليس لديها حق الفيتو في هذا الأمر.

وأضاف: «الحرص الأبرز الآن هو على تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها».

ويوم الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستزود أوكرانيا بالقنابل العنقودية لتستعين بها في هجومها المضاد ضد روسيا.

وتحظر أكثر من 100 دولة استخدام الذخائر العنقودية. وعادة ما تطلق الذخائر العنقودية عددا كبيرا من القنابل الصغيرة لتقتل أشخاصا على مساحة كبيرة بشكل عشوائي، ما يهدد حياة المدنيين. وتشكل القنابل الصغيرة التي لا تنفجر خطرا يدوم لسنوات بعد انتهاء الصراع، بحسب فرانس برس.