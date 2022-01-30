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كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة تداول صور ومقطع فيديو يتضمن وفاة أحد الأشخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك إثر إصطدام سيارة به حال عبوره الطريق بمنطقة التجمع الأول وقيام قائد سيارة أخرى بمطاردة الجاني وتصوير لوحات سيارته.

وأوضحت الداخلية أنه بالفحص تبين حضور قائد السيارة المتسببة فى الحادث إلى قسم التجمع الأول حيث أفاد بأنه وراء إرتكاب الواقعة وعدم رؤيته للمتوفى أثناء عبوره الطريق العام، وعلل هروبه وقت الحادث خشية تعدى الأهالي عليه.

وأضافت أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.