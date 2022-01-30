 قائد السيارة سلم نفسه.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو وفاة شخص دهسًا بالتجمع - بوابة الشروق
الأربعاء 12 يوليه 2023 4:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك؟
النتـائـج تصويت

قائد السيارة سلم نفسه.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو وفاة شخص دهسًا بالتجمع

نهاد القادوم
نشر في: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 4:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 4:18 ص

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة تداول صور ومقطع فيديو يتضمن وفاة أحد الأشخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك إثر إصطدام سيارة به حال عبوره الطريق بمنطقة التجمع الأول وقيام قائد سيارة أخرى بمطاردة الجاني وتصوير لوحات سيارته.

وأوضحت الداخلية أنه بالفحص تبين حضور قائد السيارة المتسببة فى الحادث إلى قسم التجمع الأول حيث أفاد بأنه وراء إرتكاب الواقعة وعدم رؤيته للمتوفى أثناء عبوره الطريق العام، وعلل هروبه وقت الحادث خشية تعدى الأهالي عليه.

وأضافت أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك