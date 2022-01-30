المحققون في واقعة تفجير خط نورد ستريم يعثرون على آثار متفجرات على متن يخت مشبوه

عثر المحققون الذين يحققون في قضية تفجير خطي نورد ستريم 1 و2 على آثار متفجرات على متن يخت شراعي مشبوه، وذلك حسبما جاء في خطاب موجه لمجلس الأمن الدولي بشأن التحقيق، واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا).

وجاء في الخطاب المشترك من سفراء ألمانيا والدنمارك والسويد لجى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي في نيويورك، الذي يعود تاريخه إلى أمس الأول الاثنين أنه "تم العثور على آثار متفجرات تحت سطح البحر في عينات تم أخذها من قارب من خلال التحقيق".

كما جاء في الخطاب أنه يشتبه أنه تم استخدام اليخت لنقل المتفجرات التي فجرت خطوط الغاز. وأكد ممثلو الدول الثلاثة لمجلس الأمن الدولي أن التحقيقات مازالت قائمة.

وأضاف الخطاب "في الوقت الحالي من المستحيل تحديد هوية المنفذين ودوافعهم، خاصة بشأن مسألة ما إذا كان الحادث تم بتوجيه من دولة أو كيان بالنيابة عن دولة".

ويشار إلى أنه تم تسجيل المتفجرات بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية في 26 سبتمبر 2022. وبعد فترة قصيرة، تم اكتشاف أربع مصادر تسرب في ثلاثة من خطوط أنابيب الغاز الأربعة.