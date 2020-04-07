التليفزيون الروسي يؤكد وفاة جنرال رفيع المستوى في هجوم أوكراني

لقى نائب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية أوليج زوكوف، حتفه في هجوم صاروخي أوكراني، وفقا للتليفزيون الرسمي.

وقال النائب في مجلس الدوما والجنرال المتقاعد اندريه كوروليوف، في البرنامج الدعائي "60 دقيقة"، في ساعة متأخرة ليلة أمس الثلاثاء: "للأسف، مات بطلا، هذا الشخص يستحق تكريما كبيرا، لقد كان له مكانة كبيرة في القوات المسلحة".

ولم تؤكد وزارة الدفاع الروسية بعد رسميا وفاة زوكوف.

وفي وقت سابق، ذكرت عدة قنوات روسية على تليجرام، أن زوكوف توفى في قصف ميناء بيرديانسك الأوكراني الذي تسيطر عليه روسيا، وتقع المدينة الكبيرة على بعد 100 كيلومتر من الحدود.

وفي الأسابيع الأخيرة كثفت كييف بشكل كبير قصف نقاط القيادة الخلفية الروسية والمراكز اللوجيستية ومستودعات الوقود والذخيرة باستخدام صواريخ ستورم شادو التي قدمتها بريطانيا وأسلحة أخرى.

وكان زوكوف -51عاما- مدرجا على قوائم العقوبات للاتحاد الأوروبي وبريطانيا ونيوزيلندا، ويُزعم أنه مسؤول جزئيا عن سلسلة من الهجمات الصاروخية ضد مدن أوكرانية.

وقاد فرقة ميكانيكية في أوكرانيا منذ العام الماضي، قبل أن يتم تعيينه نائبا لقائد المنطقة العسكرية الجنوبية.

ويعد زوكوف، الجنرال الروسي السادس الذي يتم تأكيد وفاته منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في شهر فبراير عام 2022.