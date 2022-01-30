حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، من اقتراب الحرب العالمية الثالثة، مشددا على أن روسيا سترد على قصف نفذته أوكرانيا بالذخائر العنقودية.

وكتب مدفيديف - عبر "تلجرام" حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية يوم الثلاثاء - أن النتائج الأولية التي أسفرت عن قمة "الناتو" اليوم، كانت متطابقة مع توقعات روسيا المسبقة، لافتا إلى أن العملية العسكرية الخاصة ستستمر بنفس الأهداف، وأن أهم تلك الأهداف يتمثل في رفض مساعي كييف للانضمام إلى حلف الناتو.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إن كل المساعدات الغربية لنظام كييف بمختلف الأسلحة، وآخرها الذخائر العنقودية، مآلها طريق مسدود، مضيفا أن "الحرب العالمية الثالثة تقترب".

وأوضح مدفيديف أن "هناك تقارير أفادت بأن مدينة توكماك تعرضت للقصف بالذخائر العنقودية. هذا يعني أنه حان الوقت للكشف عن ترساناتنا من هذا السلاح اللاإنساني".