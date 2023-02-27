 البيت الأبيض يندد بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا - بوابة الشروق
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البيت الأبيض يندد بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا

وكالات
نشر في: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 4:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 4:48 م


أعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي آدم هودج، اليوم الأربعاء، عن إدانة بلاده لإطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً بعيد المدى قبالة ساحل شبة الجزيرة الكورية الشرقي.

وقال هودج في بيان: "لم يُغلق الباب أمام (المفاوضات) الدبلوماسية، لكن يتعين على بيونج يانج أن تكف فوراً عن أعمالها المزعزعة للاستقرار وأن تختار بدلاً من ذلك المشاركة الدبلوماسية"، وفقا لقناة " الشرق" الإخبارية السعودية.

وأطلقت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، صاروخاً باليستياً طويل المدى باتجاه البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية، في حادثة نددت بها كوريا الجنوبية واليابان بشدة.


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