أشرف صبحي: نعمل بجهد لإنجاح مهرجان العلمين الجديدة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تعمل بكل جهد على إنجاح مهرجان العلمين الجديدة، لافتا إلى أنها تشارك بالعديد من الفعاليات الرياضية خلاله.

وأشاد بشعار المهرجان "العالم علمين"، واصفا إياه بالعبقري، مشيرا إلى أن أنظار العالم تتجه نحو العلمين خاصة بعد تطويرها ونحوليها إلى أكبر مقصد سياحي على شاطئ البحر المتوسط.

ونوه إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسى قواعد الجمهورية الجديدة، من خلال إقامة العديد من المدن الجديدة الذكية، ومنها مدينة العلمين الجديدة.

وذكر أن مصر حققت طفرة كبيرة في ظل الجمهورية الجديدة، حيث بلغ عدد البطولات التي استضافتها خلال تلك الفترة ما يزيد عن 320 بطولة على كافة المستويات، واستطاعت الفرق واللاعبين المصريين الفوز بقرابة 2800 ميدالية خلال مشاركاتهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته إدارة مهرجان العلمين الجديدة، مساء الثلاثاء، بنورث سكوير؛ للكشف عن تفاصيل دورته الأولى، المقرر إقامتها في الفترة من 13 يوليو الجاري وحتى 26 أغسطس المقبل.

مهرجان العلمين الجديدة يضم 12 نشاطا فنيا ورياضيا، منها: 10 عروض أزياء عالمية، وبطولة لكرة القدم الشاطئية، وبطولة للتجديف، وبطولة للبادل، وبطولة ترياثلون سباق ثلاثي، وتحدي جيت سكي، وحفلات غنائية لفنانين محليين وعرب ودوليين.