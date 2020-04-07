أطباء من بولندا يفحصون حالة رئيس جورجيا السابق السجين وسط مخاوف صحية

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، أن فريقا من الأطباء من بولندا فحص الحالة الصحية المعتلة لرئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي، السجين في بلاده منذ 2021.

وغرد مورافيتسكي عبر موقع تويتر اليوم الأربعاء: "لا نتخلى عن الأصدقاء في محنتهم"، مشيرا إلى أنه تم إرسال الأطباء لإجراء فحص "شامل" بناء على طلبه منه.

وتم سجن الرئيس السابق - 55 عاما الذي يحمل الجنسية الأوكرانية الآن، لدى وصوله إلى جورجيا في أكتوبر بعد إدانته غيابيا بتهمة إساءة استغلال منصبه.

وفي يوليو، ظهر ساكاشفيلي في مقطع فيديو وهو داخل أحد المستشفيات، خلال جلسة بالمحكمة. وانتشرت صور للسياسي الذي بات نحيفا على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت قلقا عالميا.

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القيادة في جورجيا الأسبوع الماضي على "إنقاذ هذا الرجل" وناشد المجتمع الدولي من أجل مساعدته.

وقال زيلينسكي: "لا تحظى أي حكومة في أوروبا بالحق في إعدام الأشخاص- إن الحياة قيمة أوروبية أساسية".

وذكر ديفيد ساكاشفيلي، شقيق الرئيس السابق، أن شقيقه صار فقد كثيرا من وزنه وصار نحيلا، وهناك خطر على حياته، وقد يكون تعرض للتسمم. وتشير أسرته إلى أنه لا يتلقى العلاج الطبي الملائم