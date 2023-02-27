مستشار وزير الصحة: انخفاض النمو السكاني بمقدار نصف مليون مولود

كشف الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، عن ترتيب مصر العالمي من عدد السكان، والذي يأتي في المرتبة الـ14 عالميًا، وتحتل المركز الأول عربيًا والثالث إفريقيًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن هناك تحسنًا ملحوظًا في تعداد السكان، الذي وصل إلى 2.183 مليون مولود بنهاية عام 2022، مقارنة بـ عام 2014 والذي سجل فيه 2.7 مليون مولود، منوهًا أن التعداد السكاني انخفض بمقدار نصف مليون مولود.

ولفت إلى الدور الذي لعبته الإشارات المتكررة من القيادة السياسية لخطورة قضية الزيادة السكانية، بالإضافة إلى اهتمام الدولة ككل، لأنها قضية تخص الحكومة والوطن بأكمله، ما انعكس على نسبة اهتمام جميع الوزارات بهذا الملف.

وأشار إلى تحسن المستوى الذي شهدته خدمات تنظيم الأسرة في أنحاء الجمهورية، فضلا عن تقديم كل وسائل منع الحمل مجانًا ودون أي تكلفة، منوهًا أن المناطق النائية تقدم فيها الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة من خلال القوافل المتنقلة، والتجهيز عن طريق الرائدات الريفيات اللاتي يوجهن النصائح والإرشادات للسيدات.

ونوه بأنه على الرغم من التحسن الذي يشهده ملف الزيادة السكانية، إلا أنه ما زال هناك مشكلة في معدل النمو السكاني، مستشهدًا بنسبة معدل النمو السكاني في مصر والبالغ أربعة أضعاف النمو السكاني في الصين.

ولفت إلى أن هناك علاقة بين معدل النمو السكاني والنمو الاقتصادي، موضحًا أن مصر تحقق طفرات في النمو الاقتصادي، ولكن هناك ظروف خارج عن إرادتها مثل مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ما يتسبب في تعطيل النمو الاقتصادي.

وشدد على ضرورة خفض النمو السكاني حتى يشعر المواطن المصري، بثمار التنمية الاقتصادية والجهود التي تبذلها الدولة، وبالتالي فالدولة المصرية في حالة «حرب مع المفاهيم الموروثة في المجتمع المصري» فيما يتعلق بالإنجاب.