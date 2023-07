انضم النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، اليوم الأربعاء، إلى معسكر فريقه النصر السعودي تمهيدًا للمشاركة في التدريبات استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

وكان النصر السعودي قد أعلن في وقت سابق، تعاقده مع بروزوفيتش لمدة 3 سنوات مقبلة، قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي على «تويتر»، لقطات من وصول بروزوفيتش إلى المعسكر، معلقا عليها: «انظر من وصل للتو».

ومن المقرر أن يشارك فريق النصر في البطولة العربية للأندية «كأس الملك سلمان»، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة بجانب الزمالك، والشباب السعودي، والاتحاد المنستيري التونسي.

Look who just arrived 🤩 pic.twitter.com/rjBNAXu1Cd