الصين تؤكد من جديد على خططها للهبوط على القمر بحلول عام 2030

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أكدت الصين من جديد خططها للهبوط على القمر خلال الـ7 أعوام المقبلة.

وقال زهانج هايلان، كبير المهندسين ببرنامج الفضاء الحكومي، أمس الثلاثاء، إن الهبوط على سطح القمر سوف يتحقق بحلول عام 2030، وكان هايلان يتحدث في منتدى بشأن الفضاء في مدينة ووهان بوسط الصين، ونشرت صحيفة "ذا بيبر" الصينية تصريحاته.

كما أضاف أن الصين تعتزم إنشاء محطة بحث دائمة على القمر.

وتقضي خطة المهمة الحالية باستخدام مركبتي إطلاق لوضع مركبة قمرية ومركبة فضائية مأهولة في المدار حول القمر، وسوف تلتقي المركبتان ويتصلان مع بعضهما البعض.

وسوف يجري رواد الفضاء بحثا علميا ويجمعون عينات، سوف يعودون بها إلى الأرض.

وتقوم الصين بتطوير برنامج فضائي طموح ضمن جهودها للحاق سريعا بالولايات المتحدة وروسيا.