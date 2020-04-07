خبير عسكري روسي: القوات الروسية تصد 5 هجمات أوكرانية في لوجانسك

قال الكولونيل المتقاعد من ميليشيا لوجانسك الشعبية أندري ماروتشكو، لوكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الأربعاء، إن الجنود الروس صدوا نحو خمس هجمات أوكرانية تهدف إلى استعادة مواقعهم السابقة بالقرب من غابات سيريبريانكا في جمهورية لوجانسك الشعبية.

وأضاف الخبير العسكري "في منطقة غابات سيريبريانكا وجريجوروفكا وبيلوجوروفكا، حاول المسلحون الأوكرانيون شن هجمات متزامنة لاستعادة المواقع التي فقدوها في وقت سابق. وصدت قواتنا نحو خمس هجمات للعدو"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال ماروتشكو، هاجم الجيش الروسي وحدات أوكرانية باستخدام الطائرات والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب.

وأضاف أنه "يجري تحديد المعلومات المتعلقة بخسائر العدو في القوى البشرية والمعدات".