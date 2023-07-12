قال وزير الخارجية التايلاندي دون برامودويناي، اليوم الأربعاء، إنه التقى على انفراد زعيمة ميانمار المدنية السجينة أون سان سو تشي، في أول زيارة لمسئول أجنبي للبلاد منذ الانقلاب العسكري هناك في 2021.

وأفادت وزارة الخارجية التايلاندية بأن دون زار نايبيداو، عاصمة ميانمار، يوم الأحد الماضي بموافقة مسبقة من المجلس العسكري الحاكم هناك، وسو تشي.

وقال دون للصحفيين في جاكرتا، حيث يشارك في اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان): "على الأقل هي بصحة جيدة وهذا كل شيء، لأن معظم الأشخاص يشعرون بالقلق عليها".

وأضاف أن الاجتماع كان "مفاتحة من أصدقاء ميانمار الذين يرغبون في التوصل لتسوية سلمية".

وذكر بيان للوزارة أن سو تشي أعربت عن قلقها إزاء العبء الذي تحمله الشعب والاقتصاد في ميانمار خلال العامين الماضيين.

وواجه المجلس العسكري في ميانمار احتجاجات واسعة وعنفا منذ أطاح بالحكومة المدنية في انقلاب فبراير 2021، وقتل ما يربو على 3000 شخص واحتجز الآلاف، بحسب مجموعات حقوقية.

كما اشتبك المجلس العسكري مع ميليشيات عرقية ومناهضي الانقلاب في شتى أرجاء البلاد