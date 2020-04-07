‏بدأت، مساء اليوم الأربعاء، الجلسة التحضيرية لقمة دول جوار السودان على مستوى كبار المسئولين، في العاصمة المصرية القاهرة.

ونشر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، صورًا تعكس جانبًا من الجلسة.

بدء الجلسة التحضيرية لقمة دول جوار السودان على مستوى كبار المسئولين بالقاهرة pic.twitter.com/XqrICjLism — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) July 12, 2023

وتستضيف مصر غدا الخميس ١٣ يوليو ۲۰۲۳ مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المؤتمر يستهدف بحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.