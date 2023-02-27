العربي القطري يعلن تجديد عقد المساكني حتى 2025

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نجحت إدارة النادي العربي القطري، في الإبقاء على النجم التونسي يوسف المساكني في صفوف الفريق، في ظل النجاح الكبير الذي حققه اللاعب منذ انضمامه لصفوفه على سبيل الإعارة من الدحيل.

وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي في تويتر تجديد عقد اللاعب، قائلا :"تم تجديد العقد مع اللاعب يوسف المساكني حتى موسم 2025 ."

ويعتبر المساكني إحدى الركائز الأساسية التي اعتمد عليها الفريق في المواسم الأخيرة حيث ساهم في عودة العربي لمنصات التتويج عبر الفوز بكأس الأمير في نسخته الأخيرة.

ويتدرب العربي بصورة يومية حاليا استعدادا للموسم الجديد، حيث يتطلع المدرب الوطني يونس علي للمنافسة على لقب الدوري، بعد أن جددت إدارة النادي عقده لمدة موسمين.

ويستعد العربي لخوض معسكره الخارجي في مدينة جيرونا الإسبانية خلال الفترة من 22 يوليو الجاري حتى 9 أغسطس المقبل.