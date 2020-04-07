السعودية: 10819 عدد المصانع في المملكة حتى نهاية الربع الأول

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أن عدد المصانع في المملكة حتى نهاية الربع الأول من عام 2023 بلغ 10 آلاف و819 مصنعًا، برأس مال يقدر بـ 1.432 تريليون ريال، تتصدرها من حيث حجم الاستثمار المصانع العاملة في تصنيع المنتجات الكيميائية، ثم مصانع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، ثم مصانع الفلزات القاعدية.

وقالت الوزارة، في نشرتها الخاصة بمؤشرات القطاع الصناعي خلال الربع الأول من عام 2023 أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، أن المصانع الوطنية تتصدر المصانع حسب نوع الاستثمار بأكثر من 83.5% تليها المصانع الأجنبية بنسبة 8.5%، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 8%.

وأشارت إلى أن منطقة الرياض سجلت النسبة الكبرى من إجمالي عدد المصانع بنحو أربعة آلاف و194 مصنعًا، تليها المنطقة الشرقية بـ 2476 مصنعًا، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 2068.

وبيّنت أن المصانع الصغيرة تمثل النسبة الكبرى من إجمالي المصانع حتى نهاية الفترة، حيث بلغت 5 آلاف و654 مصنعًا، تليها المصانع المتوسطة بواقع 4 آلاف و341، ثم المصانع الكبيرة التي سجلت 824 من إجمالي المصانع.

وحسب النشرة فإن الاستثمار الأجنبي في مصانع المملكة يمثل ما نسبته 8.5% من إجمالي المصانع القائمة، ويبلغ عدد المصانع الأجنبية في المملكة 920 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 71.283 مليار ريال.