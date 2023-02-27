باحث سياسي: أوروبا تنهار داخليا بسبب التضخم الناتج عن حرب أوكرانيا

قال الدكتور توفيق حميد الباحث السياسي، إن الصراع في أوروبا يتضح رويدا رويدا أنه بين الغرب وأمريكا وبين الصين وروسيا وكوريا الشمالية، مشيرًا إلى أن «الدول تتخذ مواقف صلبة في المواجهة».

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، في برنامج «مطروح للنقاش»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، أن اتهام أمريكا بأنها لا تريد الحل الدبلوماسي في أوكرانيا، هو اتهام مبني على أسس.

وتابع: «في بداية الأزمة، كانت هناك فرصة للجلوس والتفاوض، حتى هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي السابق، قال في بداية الحرب (اجلسوا مع بوتين)، فهو يدرك أن الأمر لن يحل بالحرب بل بالتفاوض مع بوتين مباشرة».

وأشار إلى أن الغرب لم يكن راغبًا في توقف الحرب خلال بداية الأزمة؛ لكن مع طول أمد الحرب أصبحت أوروبا تعاني من التضخم، وتنهار داخليا، مستطردًا: «حتى أمريكا أصبحت مثقلة بالديون التي لا قبل لأحد بها، لكن الغرب يريد استمرار الحرب دون أن يكون طرفا فيها».