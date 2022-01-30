عمرو الفقي: مهرجان العلمين الجديدة سوف يثري الحياة الثقافية والترفيهية في مصر

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مهرجان العلمين الجديدة سوف يثري الحياة الثقافية والفنية في مصر، كونه يضم أنشطة متنوعة في مختلف المجالات كالموسيقى، والسينما، والموضة، والآداب، والرياضات؛ ليشكل بذلك فرصة رائعة للاحتفال بروح الإبداع والتميز في تلك البقعة الساحرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته إدارة مهرجان العلمين الجديدة، مساء الثلاثاء، بنورث سكوير؛ للكشف عن تفاصيل دورته الأولى، المقرر إقامتها في الفترة من 13 يوليو الجاري وحتى 26 أغسطس المقبل.

مهرجان العلمين الجديدة يضم 12 نشاطا فنيا ورياضيا، منها: 10 عروض أزياء عالمية، وبطولة لكرة القدم الشاطئية، وبطولة للتجديف، وبطولة للبادل، وبطولة ترياثلون سباق ثلاثي، وتحدي جيت سكي، وحفلات غنائية لفنانين محليين وعرب ودوليين.