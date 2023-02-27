 اتحاد ألماني لحماية المستهلك ينصح بعدم تركيب نظم تدفئة بالغاز بسبب ارتفاع الأسعار - بوابة الشروق
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اتحاد ألماني لحماية المستهلك ينصح بعدم تركيب نظم تدفئة بالغاز بسبب ارتفاع الأسعار

د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 1:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 1:42 م

نصح الاتحاد الفيدرالي لمنظمات المستهلك الألمانية، بشدة بعدم تركيب نظم تدفئة جديدة بالغاز في المنازل أو الشقق السكنية، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار.

وقالت رامونا بوب رئيسة الاتحاد لصحيفة "راينيشه بوست" المحلية اليوم الأربعاء: "يمكننا الآن التحذير فقط من تركيب نظم تدفئة بالغاز.. سترتفع أسعار الغاز والنفط مع ارتفاع سعر ثاني أكسيد الكربون للوقود الأحفوري عاما بعد عام."

جدير بالذكر أن الحكومة الائتلافية الألمانية تعرضت لسلسلة من الخلافات المتعلقة بقانون مثير للجدل، يهدف إلى حظر تركيب معظم نظم التدفئة بالنفط والغاز بداية من عام 2024.

وتشير التقديرات، إلى أن نصف المنازل في ألمانيا تعمل بالغاز.

ويعتبر تركيب المضخات الحرارية، التي تعد أفضل للبيئة، أمرا مكلفا للغاية.


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